Indagine Eurispes | il rapporto sottolinea come il 15% degli italiani creda che la Shoah

Un'Indagine Eurispes basata sul 'rapporto Italia 2020' informa su un fatto a dir poco assurdo. Il 15,6% delle persone crede che in realtà la Shoah non sia mai esistita. A dir poco clamoroso quanto emerge dal 'rapporto Italia 2020' stilato dall'Eurispes. Ben il 15,6% crede che in realtà la Shoah non sia mai esistita.

