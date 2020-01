Indagine Eurispes. Il 15,6% crede che la Shoah non sia mai esistita, erano il 2,7% nel 2004 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Presentato il "Rapporto Italia" 2020: diminuiti del 10% gli italiani favorevoli allo Ius Soli e uno su due si sente sicuro nella propria città. Il presidente Gian Maria Fara: "Si allarga la frattura tra il Sistema e il Paese, la politica intervenga" repubblica

repubblica : Indagine Eurispes. Il 15,6% crede che la Shoah non è mai esistita, erano il 2,7% nel 2004 - eziomauro : Indagine Eurispes. Il 15,6% crede che la Shoah non è mai esistita, erano il 2,7% nel 2004 - CanzioDusi : RT @gmencini1: Indagine Eurispes. Il 15,6% crede che la Shoah non sia mai esistita, erano il 2,7% nel 2004 -