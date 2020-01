In Luna Nera le donne “non stanno un passo indietro”: la terza serie italiana Netflix è pronta per il debutto (Di giovedì 30 gennaio 2020) In conferenza stampa per la presentazione di Luna Nera non si è parlato altro che di potere femminile, di radici e della nostra storia, un mix perfetto che sembra essere alla base della terza serie italiana targata Netflix al via domani, 31 gennaio. Dalla mafia di Suburra alle prostitute di Baby il passo è stato breve ma adesso per un attimo le produzioni italiane della piattaforma streaming sembrano voler mettere da parte la malavita a favore del genere fantasy che, secondo Domenico Procacci di Fandango, è "nella nostra storia insieme a tanti elementi narrativi interessanti spesso saccheggiati dagli anglosassoni, perché non raccontarli noi, con attori nostri e in italiano? Senza pregiudizi o scetticismo".L'esperimento quindi è legato a questo voler tornare alle origini appropriandosi di qualcosa che nel nostro tessuto televisivo manca ed è poco sfruttato, spetterà ai sei episodi di ... optimaitalia

