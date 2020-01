In Her Shoes: trama, cast e anticipazioni film in tv. Le curiosità (Di giovedì 30 gennaio 2020) In Her Shoes: trama, cast e anticipazioni film in tv. Le curiosità Amate le commedie sentimentali? Allora non lasciatevi sfuggire in Her Shoes – Se fossi lei! La pellicola del 2004, in onda stasera 30 gennaio 2020 alle 21:20 su Rai2, è stata diretta da Curtis Hanson, regista statunitense che ha firmato pellicole come La finestra della camera da letto, cattive compagnie, La mano sulla culla, The river Wild- Il fiume della paura, 8 Mile e Le regole del gioco. Il divertente lungometraggio, sceneggiato da Susannah Grant e prodotto da Twentieth Century Fox film Corporation, ha ottenuto una candidatura a Golden Globes e incassato al botteghino in Italia 1,1 milioni di euro nelle prime sette settimane di programmazione. Ma qual è la sinossi di In Her Shoes? In Her Shoes: trama e anticipazioni film in tv In Her Shoes segue le vicende di Maggie e Rosa Feller, due sorelle ... termometropolitico

SpettacolandoTv : #Inhershoes – Se fossi lei | con Cameron Diaz questa sera su Rai 3 - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “In Her Shoes – Se fossi lei”. Due grandi attrici in una scatenata commedia - cineblogit : Stasera in tv: 'In Her Shoes - Se Fossi Lei' su Rai 3 -