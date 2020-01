In Cile nasce il primo partito di sole donne: “Lottiamo per una nuova Costituzione femminista” (Di giovedì 30 gennaio 2020) In Cile nasce il primo partito di sole donne In Cile è nato il primo partito di sole donne, in favore delle donne. Combattive, ribelli, rivoluzionarie: dietro al progetto politico ci sono le ragazze del collettivo LasTesis, un gruppo diventato famoso in tutto il mondo per aver ideato e lanciato il canto ritmato Un violador en tu camino (Un violentatore sulla tua strada), che denunciava gli stupri e i femminicidi. Si chiama Paf, Partido Alternativa Feminista ed è frutto dei quattro mesi di rivolte che hanno sconvolto il Cile. Cento donne, che fino a quel momento non si conoscevano tra loro, si sono unite per creare una risposta alla repressione. L’idea del partito è apparsa per la prima volta il 5 dicembre scorso quando 10mila donne si sono radunate davanti allo Stadio Nazionale, uno dei più violenti centri di tortura creato con il golpe di Pinochet, dando il via a una denuncia ... tpi

