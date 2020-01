Immobiliare, nel 2019 a Napoli impennata di vendite per le nuove costruzioni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nei primi nove del 2019 il mercato Immobiliare residenziale napoletano (nuovo e usato), con 5.487 compravendite (Fonte OMI – Agenzia Entrate) ha registrato una leggera flessione del -1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un dato in controtendenza rispetto alla media delle otto città metropolitane (+5,1%). Nonostante il leggero calo, arrivano segnali positivi dal mercato del nuovo: secondo le stime di Abitare Co, a Napoli le vendite di nuove abitazioni nel 2019 sono aumentate del +4,8% rispetto al 2018 e i prezzi medi hanno registrato un leggero incremento del +0,5% (€ 3.950 al mq.). Inoltre, i tempi di vendita sono pari a 5,5 mesi e l’offerta è cresciuta del +1,1%. Le nuove abitazioni rappresentano, però, solo il 5,5% dell’offerta totale presente sul mercato residenziale in città e i prezzi medi di vendita sono superiori del +35% rispetto a quelli delle ... ildenaro

