Il virus cinese e lo scenario peggiore: 200 mila casi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il nuovo coronavirus cinese che sta impanicando (e con qualche ragione) il mondo, diventerà una pandemia planetaria? È ancora difficile prevedere con certezza la sua evoluzione, ma un rapporto (Report 3) di epidemiologi dell'Imperial College di Londra e del Centro for infectious diseases modelling (che collabora con l'Oms) suggerisce che potrebbero esserci, in Cina, molti più casi di quelli ufficialmente diagnosticati, e non esclude che, se così fosse, il numero totale di contagi possa salire nella prossima settimana a 200 mila. In questo caso, anche le restrizioni draconiane messe in atto dalle autorità cinesi avranno scarso impatto nel fermare la diffusione del virus 2019-nCoV (la sigla con cui è stato chiamato).Nel rapporto, gli scienziati indicano che il tasso di trasmissione dell'infezione, ossia quante persone può contagiare un soggetto che ha contratto il virus, è in media di 2,6 ... panorama

