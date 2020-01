Il vescovo Bellandi a Valva per ricordare Mons. Domenico Cruoglio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoValva (Sa)- Appuntamento importante, domenica 2 febbraio, per i fedeli del cratere che si ritroveranno a Valva per ricordare Monsignor Domenico Cruoglio, il sacerdote esorcista salernitano deceduto dieci anni fa, all’età di 79 anni. Originario di Palomonte e divenuto il punto di riferimento per i religiosi del territorio e i fedeli della Valle del Sele, Monsignor Cruoglio ha svolto il suo ministero nella città di Valva dove accoglieva i fedeli provenienti da tutto il territorio a sud di Salerno, in preda a problemi di tipo demoniaco. Amato nella cittadina del cratere, Mons. Cruoglio verrà ricordato domenica 2 febbraio a partire dalle ore 17 a Valva. All’evento che avrà inizio nella chiesa di San Giacomo Apostolo con il cenacolo GAM animato dalle suore, prenderà parte anche l’arcivescovo della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi, che ... anteprima24

