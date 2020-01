Il vecchio Nintendo 3DS ha venduto solo 620.000 unità negli ultimi 9 mesi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nintendo Switch si sta dimostrando una cavallo vincente per Nintendo, in effetti pur essendo stato presentato da un po', la console ibrida continua a vendere ed in generale sta riscuotendo molto successo sul mercato.Discorso diverso per Nintendo 3DS, che in negli ultimi 9 mesi ha venduto solo 620.000 unità, probabilmente oscurato dal successo di Nintendo Switch. Per farvi capire, parliamo del 75% in meno (in termini di unità vendute) rispetto allo stesso periodo (tra marzo e dicembre) dello scorso anno fiscale. Dal punto di vista del software, abbiamo invece un calo del 63% rispetto allo scorso anno fiscale. Game Boy / Game Boy Color (Hardware) 118.69 milioni - (software) 501.11 milioni Game Boy Advance 81.51 377.42 Nintendo DS 154.02 948.69 Nintendo 3DS 75.71 ... eurogamer

