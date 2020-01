Il Sole come non l’abbiamo mai visto: le più dettagliate immagini di sempre con un primo piano pazzesco. Grandi novità per il meteo spaziale [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 30 gennaio 2020) Gli astronomi hanno appena rilasciato le immagini più dettagliate mai scattate della superficie del nostro Sole. Il nuovissimo Daniel K. Inouye Solar Telescope della National Science Foundation (NSF) è costruito in cima all’Haleakala, un antico vulcano sacro per gli abitanti delle Hawaii. Haleakala significa “casa del Sole”: quale posto migliore per costruire il telescopio più grande del mondo dedicato al Sole? visto attraverso questo telescopio da 4 metri, il Sole sembra una ciotola di popcorn o anche una distesa di pepite d’oro, a dispetto dell’immaginario comune che lo dipinge come un globo giallo. Il telescopio terrestre lavorerà con la Parker Solar Probe della NASA, che sta orbitando il Sole, e il prossimo Solar Orbiter della NASA/ESA (Agenzia Spaziale Europea) per aiutarci ad apprendere nuove cose sul Sole e su come il meteo spaziale che esso crea potrebbe influenzare la ... meteoweb.eu

