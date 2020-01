Il signore degli anelli: la Polizia di York cerca il proprietario dell'anello di Sauron su Facebook (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Polizia di York cerca su Facebook il proprietario dell'iconico anello de Il signore degli anelli, scatenando ilari commenti in rete: il post è diventato virale. Sauron ha perso l'anello del Potere a York? È questa la domanda che si sono fatti molti fan de Il signore degli anelli dopo aver visto un annuncio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della Polizia del North Yorkshire in cui veniva mostrato l'iconico gioiello al centro della trilogia fantasy de Il signore degli anelli di J.R.R. Tolkien, portata poi sul grande schermo da Peter Jackson agli inizi degli anni Duemila. Ovviamente non si tratta dell'originale ma di una delle tante copie che circolano proprio grazie alla fama sia dei libri che della trasposizione cinematografica, eppure tanto è bastato per scatenare ... movieplayer

