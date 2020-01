“Il Servizio Sanitario in Italia”: convegno del Lions Club Benevento (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Servizio Sanitario in Italia” è il titolo del convegno organizzato dal Lions Club Benevento Arco Traiano che si terrà venerdì 31 gennaio, alle ore 17.00, presso l’Hotel President di Benevento. La conferenza (che gode del patrocinio dell’Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento) sarà introdotta e moderata dal vicepresidente del Lions Club Benevento Arco Traiano nonchè Dirigente Medico Medicina Urg. PS. A.O.R.N. “San Pio” di Benevento, Salvatore Campanile. Seguiranno i saluti istituzionali di Biagio Cefalo, presidente Lions Club Benevento Arco Traiano; di Michele Giorgio, presidente Zona 11 Distretto 108YA e di Maria Stefania Camerlengo, presidente Lions Club Benevento Host. Subito dopo, gli interventi del Direttore Gen. dell’A.O.R.N. “San Pio” di Benevento, Mario Nicola Vittorio Ferrante e del ... anteprima24

caritas_milano : Supermercati dove non si compra in denaro ma con una tessera a punti. Sono gli #EmporiSolidali di #Caritas: un ser… - SkyTG24 : Il basket femminile piange #GigiBryant: 'Tranquilli, ci penso io', così rispondeva quando qualcuno lamentava la man… - berlusconi : Quella per il pagamento puntuale dei debiti della pubblica amministrazione è una battaglia che @forza_italia conduc… -