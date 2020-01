Il Senato pronto a ripristinare i vitalizi: addio al taglio degli assegni per gli ex senatori (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tornano i vitalizi per gli ex Senatori: Palazzo Madama sarebbe infatti intenzionato a ripristinare gli assegni vitalizi per chi se li era visti tagliati dopo la delibera entrata in vigore il primo gennaio 2019. Se la decisione dovesse essere confermata, sarebbero più di 700 gli ex Senatori a ricevere nuovamente l'assegno pieno. fanpage

