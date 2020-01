Il Segreto trame spagnole: Marcela incontra l’amante di Matias (Di giovedì 30 gennaio 2020) Non mancheranno i colpi di scena nelle puntate spagnole de Il Segreto. Il matrimonio di Matias e Marcela sarà al capolinea, dopo che entrambi avranno intrecciato storie d’amore clandestine. Non cambierà molto dopo il viaggio a Munia, occasione nella quale entrambi vorranno darsi una seconda possibilità. Intanto, la situazione alla Casona non sarà affatto tranquilla. Il Segreto anticipazioni: intrighi amorosi alla Casona Non ci sarà pace alla Casona, soprattutto per via delle vicende amorose di Rosa, Carolina e Marta. Proprio quest’ultima, anticonformista e ribelle, chiederà a suo padre di permetterle di lavorare in fabbrica. Quando Ignacio acconsentirà, la giovane sarà al settimo cielo. Nel frattempo, Pablo progetterà con Carolina di fuggire, in quanto la guardia civile è alle sue calcagna, visto che è un disertore. La ragazza lo consolerà, promettendogli di stargli accanto ... kontrokultura

