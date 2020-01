Il segreto anticipazioni 31 gennaio 2020: colpo di scena tra Lola e Prudencio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nella puntata de Il segreto, in onda venerdì 31 gennaio 2020 su Canale 5, una decisione inattesa di Lola potrebbe sconvolgere la sua relazione con Prudencio: anticipazioni. Il segreto torna con la puntata di venerdì 31 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni puntano tutta l'attenzione sulla relazione tra Lola e Prudencio, sempre più in bilico. Proprio ora che può finalmente permettersi di non dover più mentire, proprio ora che lui sembra disposto a comprenderla e a perdonarle ogni cosa, Lola sembra sul punto di voler chiudere la sua storia con Prudencio. Maria, intanto, è ancora molto scossa da quello strano comportamento dell'infermiera Vilches, ma decide di tacere con Fernando. Paco intanto è alla prese con una caccia: quella a un ladro di farina. Il segreto ... movieplayer

zazoomnews : Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 30 Gennaio: ecco cosa accadrà - #Anticipazioni #Segreto #puntata - zazoomnews : Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 30 Gennaio: ecco cosa accadrà - #Anticipazioni #Segreto #puntata - antonellaa262 : Il Segreto, anticipazioni dal 2 al 7 febbraio. Elsa e Isaac decidono di lasciare Puente Viejo in cerca di un futuro… -