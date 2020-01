Il regalo che la sposa fa al suo futuro sposo è da togliere il fiato (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un ragazzo, Derick Smith aveva perso il fratello da tanti anni e insieme alla sua famiglia aveva deciso di assecondare la volontà del ragazzo deceduto all’età di tredici anni, quella di donare i suoi organi. Gli anni erano trascorsi e Derik aveva deciso di sposarsi. Il giorno del matrimonio, a sua insaputa, la futura moglie aveva invitato la ragazza che aveva ricevuto il cuore del fratello di Derik che è arrivata tra gli invitati. La ragazza accompagnata dalla mamma si era diretta verso Derik e, dopo che i due si erano abbracciati e avevano pianto insieme, hanno vissuto un momento di estrema commozione. La ragazza, Gracie Wilkinson, infatti aveva portato come regalo di nozze un portachiavi su cui era stata incisa una frase dedicata al fratello deceduto e un ECG di Gracie per far vedere il battito del cuore che era di Gracie ma che era stato del fratello di ... baritalianews

