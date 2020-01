Il rapporto Eurispes: "Il 15,6% degli italiani nega la Shoah" (Di giovedì 30 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Presentato il rapporto Italia 2020: per il 61,7% degli intervistati i recenti episodi di antisemitismo non indicherebbero un ritorno del fenomeno Il 15,6% degli italiani nega che ci sia stata la Shoah. A rivelarlo è il 32esimo rapporto dell'Eurispes, pubblicato nel 2020. E il numero risulta aumentato, a distanza di oltre 15 anni. Nel 2004, infatti, gli italiani intervistati convinti che lo sterminio degli ebrei per mano dei nazisti non fosse mai avvenuto erano il 2,7%. In crescita anche il numero di chi ne ridimensiona la portata, che 15 anni fa corrispondeva all'11,1%, mentre oggi si attesta sul 16,1%. Inoltre, secondo la maggioranza degli italiani, i recenti episodi di antisemitismo, registratisi in Italia, sono dei casi isolati, che non indicherebbero un reale problema di antisemitismo nel nostro Paese. A pensarla in questo modo è il 61,7% degli ... ilgiornale

