Il partito nuovo del “Fare gentile” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Con la vittoria in Emilia Romagna si apre una fase politica nuova, piena di incognite ma con una prospettiva chiara.Mai come questa volta sono state elezioni regionali con un effetto diretto sul quadro politico nazionale. I motivi principali della vittoria sono stati sopratutto tre:1. Bonaccini ha dimostrato che quando il buon governo si accompagna a una leadership forte e a un approccio popolare, il populismo viene battuto.Stefano ha spostato rispetto alle europee il 12% in più. Era già successo in tantissime città a maggio scorso, quando lo stesso giorno del trionfo alle europee i sindaci del Pd hanno spostato fino a 35 punti in più, ribaltando il risultato alle comunali. È successo a Bari, Pesaro, Bergamo, Firenze, Reggio Emilia, Modena, Empoli, Prato, Lecce, Cremona etc. e la stessa cosa era successa gli anni prima a Brescia, Ancona, Rimini, ... huffingtonpost

