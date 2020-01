IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di venerdì 31 gennaio 2020 (Di giovedì 30 gennaio 2020) anticipazioni puntata n. 75 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di venerdì 31 gennaio 2020: Agnese (Antonella Attili) è ancora malata e scopre grazie ad Armando (Pietro Genuardi) che Rocco (Giancarlo Commare) prenderà parte al fotoromanzo… Il professor Faraone annuncia a Federico (Alessandro Fella) che presto potrà tornare a casa… Ludovica (Giulia Arena) va con Riccardo (Enrico Oetiker) al PARADISO DELLE SIGNORE per assistere alle riprese del fotoromanzo, ma lì scopre che Angela (Alessia Debandi) è in prova come Venere e così dà in escandescenze… Pettinato e truccato come mai gli era accaduto, Rocco conquista tutti, specialmente Marina (Ludovica Coscione) e Irene (Francesca Del Fa)… A Lorena (Verdiana Costanzo) piace Marcello (Pietro Masotti), tanto da continuare a ronzargli attorno di continuo… Roberta (Federica De Benedittis) intende ancora tornare insieme con ... tvsoap

