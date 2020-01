Il Padre Nostro cambia: da novembre una nuova frase. Quale? (Di giovedì 30 gennaio 2020) La nuova versione comparirà nel Messale dopo Pasqua, ma verrà recitata dai fedeli dalla prima domenica di Avvento. Papa Francesco in preghiera (foto Getty) Per volere di Papa Francesco il Padre Nostro sarà un pò diverso e cambierà una frase che era al centro di numerosi dibattiti. Dopo Pasqua il nuovo Messale, cioè il libro che per così dire guida la celebrazione, in cui sono raccolte le preghiere e le formule utilizzate nel corso del rito, riporterà la formula “e non abbandonarci alla tentazione” al posto dell’attuale “e non indurci in tentazione”. Per i fedeli, la Cei ha stabilito che l’uso liturgico della preghiera modificata sarà introdotto a partire dalle messe della prima domenica di Avvento, il 29 novembre. E’ quanto ha anticipato monsignor Bruno Forte all’Agenzia di stampa AdnKronos. L’arcivescovo ... chenews

