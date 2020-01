Il muro di Trump abbattuto dal vento (messicano) (Di giovedì 30 gennaio 2020) Al confine tra il Messico e gli Stati Uniti, i venti forti hanno trascinato via una porzione del muro anti-migranti fatto costruire dal presidente Donald Trump. Tra Calexico, città della California, e Mexicali, in territorio messicano, potenti follate di vento hanno abbattuto pannelli in acciaio alti 9 metri, fatti installare dall’amministrazione Usa per rafforzare la barriera transfrontaliera in modo da bloccare il passaggio di migranti provenienti da Honduras, Guatemala e altri Paesi dell’America latina. Agenti della polizia di frontiera statunitense hanno subito denunciato l’accaduto, sollecitando un intervento urgente sul lato messicano dove i pannelli sono stati prontamente tirati su. Le infrastrutture in acciaio sono una soluzione temporanea durante la costruzione già in corso di questo tratto di muro. Lol, the Santa Ana winds toppled newly installed panels from ... nextquotidiano

