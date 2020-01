Il monopattino elettrico che si sposta con un dito (Di giovedì 30 gennaio 2020) Facilitare il tragitto, e non solo quello dell’ultimo miglio, è l’obiettivo di Mantour X, monopattino elettrico che spicca per il peso limitato, 7,3 chilogrammi: un dato decisamente sotto la media che consente di trasportarlo durante gli spostamenti cittadini, una volta ripiegato, senza affaticarsi. Anche perché il mezzo si autobilancia e, restando in posizione verticale, può essere controllato e spinto in avanti con un solo dito. Realizzato in fibra di carbonio e lega di alluminio, necessita di cinque secondi per passare dallo stato di blocco a quello di moto, conta su un motore da 240 W, viaggia a 20 km/h e ha un’autonomia di 20 chilometri. Sul manubrio, oltre all’acceleratore, c’è un display a Led che mostra velocità e stato della batteria. Gli interessati a Mantour X possono prenotarlo in bianco o nero qui al prezzo di 345 euro, quasi la metà del costo previsto dopo l’arrivo ... wired

