Il Mirror: Il Chelsea insiste per Mertens, e offre Giroud in cambio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Chelsea vuole Mertens, lo vuole subito. E sta provando a convincere il Napoli e il giocatore. L’ultimo tentativo infila nella trattativa anche Olivier Giroud, che il club londinese ha offerto a parziale contropartita. Secondo il Mirror il Chelsea ha bloccato la cessione della punta francese al Tottenham proprio per valutare se può essere la pedina che darebbe il via al trasferimento di Mertens in Premier. Resta in ballo l’offerta di 7 milioni di euro per il Napoli, valutazione dovuta alla scadenza di contratto di Mertens a Giugno. L'articolo Il Mirror: Il Chelsea insiste per Mertens, e offre Giroud in cambio ilNapolista. ilnapolista

