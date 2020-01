Il Milan prende Saelemaekers: 8 milioni di investimento. Inter su Slimani (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le difficoltà per arrivare a Vina, la necessità di riallungare la coperta dopo le cessioni di Piatek, Suso e Rodríguez. Il Milan mette le mani su Alexis Saelemaekers, 20enne centrocampista belga dell’Anderlercht. 8 milioni di euro di investimento articolati su un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Siamo alla limatura dei dettagli tra i club.Il giocatore è un factotum. E’ in partenza un esterno di centrocampo (un Suso più ala), ma può fare anche il terzino o l’Interno in mediana. Ci sono poi i soliti, avventati paragoni: qualcuno in patria lo paragona a Dani Alves. Meglio andarci piano, anche se dalla sua il belga ha la carta d’identità per scalare posizioni. Visualizza questo post su Instagram Un bon point de pris #daghemunegu Un post condiviso da islamSlimani09 (@islamSlimani09) in data: 13 Gen 2020 alle ore 5:56 PST Idee ... open.online

