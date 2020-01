Il maresciallo dei carabinieri del video di Salvini sotto indagine (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il maresciallo dei carabinieri che ha fatto da ponte tra la signora Anna Rita Biagini e lo staff di Matteo Salvini è sotto indagine. Sul suo conto l’Arma ha avviato un’inchiesta interna che mira a inquadrare il suo ruolo in questa storia: se non da attore protagonista, nemmeno da ultima delle comparse. Chi indaga vuole capire perché, la mattina del 21 gennaio scorso, ha avvisato una residente del quartiere alla periferia di Bologna dell’arrivo dell’ex ministro e ha fatto da ponte fra la signora e lo staff della Lega. Il maresciallo dei carabinieri del video di Salvini sotto indagine La Biagini ha detto anche ai carabinieri che l’hanno successivamente interrogata quando si è trovata la macchina sfasciata sotto casa: è stata contattata da un maresciallo e da quel momento è nato tutto. Spiega oggi Repubblica: La domanda alla quale adesso vuole rispondere l’Arma è per quale motivo, a ... nextquotidiano

