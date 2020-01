Il Fatto: il Senato restituisce i vitalizi a 700 politici (Di giovedì 30 gennaio 2020) Oggi il Fatto scrive in un articolo a firma di Ilaria Proietti che l’organo di giustizia del Senato ha già pronta una delibera – che dovrebbe uscire il 20 febbraio – che restituisce i vitalizi a 700 politici. Vengono annullati i tagli in vigore dal 2018: in fumo 22 milioni all’anno. Nell’ottobre 2018 il consiglio di presidenza aveva messo in votazione il documento con un testo identico a quello di Montecitorio per la cancellazione dei vitalizi: 10 i voti a favore e un astenuto. Il 5 gennaio Il Tempo aveva scritto che l’orientamento dei parlamentari-giudici era chiaro: la delibera dell’ufficio di presidenza, guidato dalla numero uno del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha imposto il ricalcolo con il metodo contributivo degli assegni degli ex parlamentari, andava annullata e quindi veniva cancellata la riduzione dei compensi mensili che è ... nextquotidiano

