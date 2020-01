Il dramma dell’uomo condannato all’ergastolo per aver rubato $ 9 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Willie Simmons è un uomo con una storia che ha fatto riflettere molti sul vero significato della giustizia. Quando era giovane fu condannato all’ergastolo per aver rubato solo nove dollari. Willie ha attualmente 61 anni. ll suo processo è durato 25 minuti e il giudice ha preso questa decisione sulla base della legge penale dell’Alabama. Willie ha trascorso gran parte della sua vita dietro le sbarre, e molti credono che abbia dovuto pagare un prezzo davvero eccessivo. “Mi hanno detto che avrebbero fatto tutto il necessario per non uscire mai più.” La sua storia è stata pubblicata grazie alla giornalista Beth Shelbourne, che ha parlato personalmente con Willie e la sua storia l’ha toccata. Willie fu processato ai sensi di quella legge perché aveva tre importanti background. Uno di questi includeva un grande furto. Tuttavia, il crimine per il quale è stato ... bigodino

