Il discorso di Liliana Segre al Parlamento europeo (Di giovedì 30 gennaio 2020) (foto: John Thys/Getty Images) Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta all’Olocausto, ha tenuto un discorso davanti gli europarlamentari riuniti in seduta plenaria a Bruxelles in occasione della cerimonia del Giorno della memoria, per ricordare il 75esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Le parole di Segre – che ha ricordato la sua esperienza di quando affrontò la cosiddetta “marcia della morte”, ovvero la deportazione verso i campi di sterminio tedeschi di tutti i prigionieri internati in Polonia, dove stava arrivando l’Armata rossa dei russi – hanno commosso diversi parlamentari, che non sono riusciti a trattenere le lacrime. Negazionismi e antisemitismo “Anche oggi qualcuno non vuole guardare e anche adesso qualcuno dice che non è vero” ha detto Segre, citando, poco dopo, le parole di Primo Levi: “Lo stupore per il male altrui”, che ... wired

