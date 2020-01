Il debutto di Katy Keene in Riverdale 4 al fianco di Veronica Lodge (video) (Di giovedì 30 gennaio 2020) Dopo mesi e mesi di annunci, foto e video, finalmente il debutto di Katy Keene in Riverdale 4 diventa realtà. L'episodio numero 12 della quarta stagione della serie "madre" avrà l'onore o il peso di lanciare Lucy Hale nel ruolo di Katy Keene amica di Veronica Lodge e protagonista di quello che possiamo definire uno spin-off della serie con Archie e i suoi.L'universo Archie Comics è destinato ad espandersi in un modo piuttosto epico proprio con il debutto della serie Katy Keene che avrà l'occasione di portarci fuori dall'oscurità raccontata in Riverdale e Le Terrificanti avventure di Sabrina, per lanciarci nel mondo dei lustrini e delle luci della ribalta di New York. Manca una settimana al debutto ma The CW ha già presentato, in anteprima ufficiale, alcune delle immagini di quello che possiamo definire l'incontro del secolo.L'episodio 4x12 di Riverdale dal titolo "Chapter ... optimaitalia

