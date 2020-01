Il Coronavirus ferma lo sport | in Cina dopo l’atletica salta il campionato di calcio

Coronavirus - nave da crociera ferma per controlli a Civitavecchia : a bordo persone con febbre : La nave da crociera Costa Smeralda è ferma al porto di Civitavecchia ed è tuttora sottoposta a controlli da parte del personale medico.Continua a leggere

Coronavirus - i due cittadini cinesi con la febbre sulla Costa Smeralda ferma a Civitavecchia : Due casi sospetti di Coronavirus sono in questo momento in isolamento nell’ospedale di bordo della Costa Smeralda ferma al porto di Civitavecchia. Moglie e marito cinesi di Hong Kong con febbre e problemi respiratori, sono stati già raggiunti dai medici dello Spallanzani per realizzare i test. Secondo quanto si è appreso gli altri passeggeri, 6 mila circa, al momento non potrebbero scendere dalla nave. La coppia, salita a Savona alcuni ...

Coronavirus - un caso in Finlandia - 5 in Francia : la mappa del contagio. Aziende fermano le attività in Cina : Sale a 132 morti e 5.974 contagiati il bilancio dell’epidemia, ma il virus sembra rallentare. British Airways sospende i voli con la Cina

Confermato in Francia il quinto caso di Coronavirus : Continua ad aumentare anche in Europa il numero di contagiati da coronavirus. In Francia è stato Confermato il quinto caso. Si tratta della figlia del paziente registrato come quarto caso, un turista cinese ricoverato all’ospedale Bichat di Parigi, in terapia intensiva e in gravi condizioni. Lo ha reso noto il ministro della Sanità in conferenza stampa, Agnes Buzyn. Ue: «C’è la potenzialità di una minaccia molto grande» «Il ...

Coronavirus - Toyota interrompe la produzione in Cina. British - Lufthansa e American fermano i voli - Ikea e Starbucks chiudono negozi : Sale a 132 morti e 5.974 contagiati il bilancio dell’epidemia, ma il virus sembra rallentare. British Airways sospende i voli con la Cina

Coronavirus a Napoli - arriva la conferma : è stato un falso allarme : Si è rivelato un falso allarme il sospetto caso di Coronavirus a Napoli, riguardante un uomo cinese di 28 anni, che era in viaggio di nozze in città. Il sospetto caso di Coronavirus a Napoli, che oggi si è rivelato un falso allarme, riguarda un uomo cinese di 28 anni, che era in viaggio di nozze in città. L’uomo è arrivato nove giorni fa dalla provincia di Ubei, la cui capitale è Wuhan, la città dove è esplosa l’epidemia. Il 28nne ...

Coronavirus - il caso di Napoli è negativo : la conferma dopo le analisi : Coronavirus, il caso sospetto a Napoli è negativo. Ad accertarlo l'ospedale Spallanzani di Roma. Ieri al Cotugno era stato ricoverato un ragazzo di 28 anni di nazionalità cinese proveniente dalla regione dello Hubei la cui capitale è Wuhan, epicentro del focolaio epidemico. Il ragazzo aveva trascorso quattro giorni nella capitale come turista insieme alla moglie.Continua a leggere

Niente paura per gli iPhone. Apple non la ferma neanche il Coronavirus : La taiwanese Foxconn, tra i principali costruttori di dispositivi per conto di compagnie hi-tech tra cui Apple e i suoi iPhone, ha assicurato che il coronavirus non ne rallenterà la produzione.In una nota l’azienda, che possiede diverse fabbriche in Cina, ha spiegato di monitorare la situazione, ma di non aspettarsi un impatto sui suoi impegni produttivi. La notizia arriva dopo le indiscrezioni riportate dal quotidiano giapponese ...

Coronavirus : voli bloccati per la Cina - Toyota ferma la produzione : Continua il dilagare dell’epidemia in Cina. Dopo l’aggiornamento arrivato nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio, che vede il numero di decessi per Coronavirus salire da 106 a 132, i voli aerei per la Cina e le produzioni di diverse industrie nel Paese sono stati bloccati per paura del contagio. Coronavirus, voli bloccati per la Cina A causa dell’allarme Coronavirus, la compagnia inglese British Airways ha deciso di ...

Coronavirus - Cina sempre più isolata : stop ai voli per British Airways. Toyota si ferma - Starbucks chiude metà dei negozi : Mentre i morti salgono a 132, i casi accertati 5.974 e i contagi superano quelli della Sars, il mondo comincia ad adottare soluzioni estreme per tentare di arginare la diffusione del Coronavirus. stop ai voli Sky News riferisce che la compagnia di bandiera britannica ha deciso di sospendere tutti i voli da e per la Cina per via dell’epidemica causata dal nuovo Coronavirus. In un comunicato stampa la compagnia ha fatto sapere che la ...

Gli effetti del Coronavirus sul mondo dello sport : cosa si ferma? : Tra calcio e motori, la patologia che tanto crea scompiglio sta mettendo in allarme il mondo dello sport. cosa succederà nei prossimi mesi?

Coronavirus - il contagio non si ferma. La Cina resta a corto di farmaci e maschere : I piccoli villaggi si blindano: chi esce, non può tornare. Le vittime sono 107, nuovi casi in Francia e Germania

Coronavirus - primo caso confermato negli Emirati Arabi : ma i contagi giornalieri rallentano : Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il loro primo caso del nuovo Coronavirus cinese. Il caso è stato rilevato all'interno di una famiglia proveniente da Wuhan, ha annunciato oggi il...

Confermata la forza di diffusione del Coronavirus cinese - ma ora è più facile riconoscere e affrontare le pandemie : Il nuovo coronavirus cinese continua a fare vittime e nuovi contagi nel Paese, ma anche fuori dai confini cinesi aumentano i casi grazie alla forza di diffusione e contagio. Ormai è confermato che il coronavirus 2019-nCov può trasmettersi da uomo a uomo e auto-sostenersi nella sua propagazione, cioè l’epidemia può diffondersi da uomo a uomo senza fatica, come spiega Andrea Pugliese, dell’università di Trento, che elabora ...