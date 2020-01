Il coronavirus contagia anche l’economia. Quali sono i rischi per la Cina e per il resto del mondo che fa affari con Pechino (Di giovedì 30 gennaio 2020) Toyota ha bloccato la produzione. Ikea ha chiuso la metà dei suoi negozi in Cina, esattamente come Starbucks. Iberia e British Airways hanno sospeso i voli verso la Cina. Città enormi, a partire da Wuhan, sono bloccate. Il coronavirus non è un rischio solo per la salute. anche l’economia sta tremando. Alcuni osservatori hanno cominciato a calcolare il rischio effettivo per il Pil della Cina, soprattutto perché l’epidemia è nata nella provincia di Hubei, un territorio strategico per i piani economici del governo. Alessia Amighini è un’economista che si occupa di Asia per l’Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale. È lei a spiegarci il futuro che si comincia a intravedere per la Repubblica Popolare. Qual è il peso della provincia di Hubei per il Paese? «Hubei è una provincia che è diventata fondamentale per il presidente Xi ... open.online

