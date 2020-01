Il consigliere leghista di Biella pizzicato a guardare foto hot in Aula: «Sono legato alle vecchie tradizioni» (Di giovedì 30 gennaio 2020) guardare foto di belle donne è una rivendicazione di tradizionalismo. Così Franco Mino, il consigliere comunale leghista di Biella pizzicato durante una seduta in Aula consiliare a scorrere con il suo dito sullo smartphone soffermandosi sulla foto di una prosperosa ragazza, si giustifica e passa al contrattacco. Accusa chi ha diffuso l’immagine sui social, un ex consigliere comunale, di strumentalizzazione e mistificazione della realtà. Poi l’inciso sulla famiglia tradizionale, che poco ha a che fare con questa grottesca vicenda. LEGGI ANCHE > Il vicesindaco leghista di Biella e il commento sessista sulla vittoria di Bonaccini «Tutti usano il cellulare per dei momenti in consiglio comunale – aveva scritto Franco Mino in un post Facebook, poi rimosso -. Dietro di me avevo notato dei balordi non al loro posto sul loggione che fotografavano e fra tutte le foto fatte la ... giornalettismo

