Il Comune di Roma sfratta la Misericordia: ospita bambini con patologie oncologiche (Di giovedì 30 gennaio 2020) Castel Giubileo, zona nord di Roma, dal 1992 qui opera la Misericordia nei locali della ex scuola Ungaretti di via Salaria 1177. Entro fine gennaio tutti gli operatori dovranno lasciare lo stabile dove da quasi trent’anni offrono servizi sociali, sanitari e di protezione civile. A dare la notizia è Roma Today in un articolo di Sara Mechelli. Come spesso accade, ogni piccolo o grande quartiere di Roma è una città a sé, con i suoi riferimenti, e la Misericordia di Castel Giubileo è proprio questo: un riferimento. Da anni si occupa infatti di servizi sanitari, trasporto disabili, protezione civile e banco alimentare del quale ad oggi si servono ben 43 famiglie. Oltre ai servizi sanitari, nella scuola Ungaretti dal 2015 è anche attivo un servizio di casa accoglienza per minori con malattie oncologiche in cura al Bambino Gesù e le loro famiglie, la Tartaruga Ohana. Tutto in modo ... tpi

