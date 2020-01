I Ricchi e Poveri tornano insieme dopo 40 anni, dopo il tradimento Angela ha detto sì a Marina Occhiena per Sanremo (Foto) (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ci saranno grandi pianti e grandi abbracci al Festival di Sanremo 2020 con i Ricchi e Poveri che dopo 40 anni tornano di nuovo insieme, tutti e quattro (foto). Ne è convinto Francesco Facchinetti che a Vieni da me anticipa quelle emozioni perché le ha già vissute con i Pooh. Amadeus porta sul palco dell’Ariston tutto il gruppo, tutti e quattro I Ricchi e Poveri e la maggior parte del pubblico non li ha mai visti insieme. Con Angela, Angelo e Franco ci sarà anche Marina Occhiena. Per chi non conosce la loro storia sono Caterina Balivo e i suoi ospiti di oggi a raccontare che la Occhiena e il compagno di Angela si innamorarono, fu un vero scandalo. In una vecchia intervista di Marina lei confidò: “L’amore è amore, che ci devi fare, allora fu uno scandalo, oggi forse non ci faresti nemmeno caso. Non abbiamo vissuto questa storia ma si è creata una disarmonia e sono uscita dal gruppo anche ... ultimenotizieflash

