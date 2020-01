I pronostici sportivi di oggi, venerdì 31 gennaio (Di venerdì 31 gennaio 2020) I pronostici di venerdì 31 gennaio: Bundesliga, Liga, Serie B ed Eredivisie in campo già stasera in attesa delle partite del weekend. Hertha Berlino-Schalke 04 è l’anticipo del venerdì della terza giornata del girone di ritorno di Bundesliga. La squadra allenata da Jurgen Klinsmann ha grandi ambizioni per il futuro, come confermato dagli acquisti di Lucas Tousart dal Lione (resterà però in Francia fino al termine della stagione) e di Krzysztof Piatek dal Milan. Lo Schalke 04 è però un avversario tosto, che è riuscito a riprendersi dalla passata sciagurata stagione tanto che dopo 19 partite ha già gli stessi punti dell’intero scorso torneo. La ventiduesima giornata di Ligue 1 sarà aperta da un interessante derby bretone, una sfida tradizionalmente intensa e ricca di agonismo, ma non molto spettacolare: soltanto uno degli ultimi cinque confronti ... ilveggente

zazoomblog : I pronostici sportivi di oggi giovedì 30 gennaio - #pronostici #sportivi #giovedì #gennaio - ilveggente_it : I pronostici di giovedì 30 gennaio: si gioca in Coppa di Francia, Coppa del Re e Zweite Liga, ci sono partite anche… - zazoomnews : I pronostici sportivi di oggi mercoledì 29 gennaio - #pronostici #sportivi #mercoledì -