I pronostici sportivi di oggi | giovedì 30 gennaio

I pronostici di giovedì 30 gennaio: si gioca ancora in Coppa del Re e Coppa di Francia. In Spagna ci sono gli ultimi due ottavi di finale con in campo Barcellona e Siviglia. La sconfitta imprevista in campionato potrebbe indirettamente rendere più impellente la necessità per il Barcellona di vincere questo ottavo di finale contro il Leganes senza troppe difficoltà, per non fornire facili pretesti ai detrattori del nuovo allenatore Setien. L'altra partita si giocherà invece allo stadio Anduva di Miranda de Ebro, un impianto da circa 6 mila spettatori situato nella provincia castigliana di Burgos. I Siviglia se la vedrà con il Mirandés, una squadra di seconda divisione che si trova attualmente a metà classifica. L'ultimo ottavo di finale di Coppa di Francia mette di fronte due squadre di Ligue 1 che stanno attraversando un buon periodo ...

