‘I mille passi della memoria’: gli studenti del Telesi@ raccontano la cultura ebraica (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSaranno gli studenti e le studentesse dell’Istituto Telesi@ i protagonisti dell’evento in programma domani venerdì 31 gennaio organizzato dall’Associazione Massimo Rao in occasione della Giornata della memoria. Attraverso musica e parole, i giovani della classe 5^C2 del Liceo Classico del Telesi@, coordinati dal loro tutor prof. Vittorio Chietti, racconteranno la cultura ebraica nel tempo, valorizzandone gli aspetti salienti e dando risalto ai suoi maggiori protagonisti. Patrizia Bove, presidente dell’Associazione Massimo Rao, ha voluto presentare così l’evento: «Questa serata rientra nel progetto ministeriale “Adotta un monumento” che vede la collaborazione tra l’Istituto Superiore Telesi@ e l’Associazione Massimo Raoche gestisce l’omonima Pinacoteca Comunale. Sarà una serata particolare nella quale i ragazzi del ... anteprima24

