Hyundai Kona - L'elettrica sarà prodotta anche in Europa (Di giovedì 30 gennaio 2020) Per rispondere alla crescente richiesta di veicoli elettrici, la Hyundai triplicherà la disponibilità europea di esemplari della Kona elettrica. A partire dal prossimo mese di marzo, infatti, la Suv a batterie sarà prodotta anche in Europa, nello stabilimento ceco di Niní Lhoty dove già nascono modelli come la i30 e la Tucson. Attualmente tutti gli esemplari della Kona Electric sono assemblati in Corea, nella fabbrica di Ulsan.80.000 elettriche all'anno per l'Europa. Per il 2020 il costruttore ha pianificato di produrre più di 80.000 veicoli a zero emissioni destinati ai clienti europei, tra i quali vi saranno la Kona Electric, la Ioniq Electric e la Nexo a idrogeno. L'obiettivo della Hyundai è quello di diventare il principale fornitore di veicoli elettrici per l'Europa già a partire da quest'anno.Due motori e due batterie. La Kona Electric è disponibile in due differenti versioni: la ... quattroruote

