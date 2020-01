“Hope”, la Stagione 1 dell’Anno 4 di For Honor, inizierà il 6 febbraio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ubisoft annuncia che la Stagione 1 dell’Anno 4 di For Honor, “Hope”, sarà disponibile dal 6 febbraio per PlayStation®4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One. “Hope” inizia proprio quando il cataclisma che ha colpito il mondo di For Honor sembra finalmente essere giunto al termine. Tra il caos e i molti anni di guerra incessante, gli Eroi di For Honor avranno bisogno di un nuovo motivo per combattere. I giocatori potranno accedere a nuove armi e armature saccheggiabili, oltre a eventi di gioco e molti altri nuovi contenuti, tutti basati sul nuovo cambiamento avvenuto nel mondo di For Honor. La nuova Stagione introduce anche il Pass battaglia, un nuovo sistema di progressi, che consentirà di sbloccare ricompense cosmetiche davvero uniche attraverso il Free Pass e il Premium Pass, completando partite, missioni arcade e ... gamerbrain

aidacomeseibeII : l'hanno costretto a fare quei post cringe 'guadate la puntata!1!!1! Xd' tanto che lui qualche ora dopo l'andata in… - annetdep : Il momento in cui Hope arriva alla Resistenza è tipo il più emozionante di tutta la quarta stagione -