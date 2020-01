Hertha Berlino-Schalke 04 | Bundesliga | pronostici

Calcio - il Milan cede Krzysztof Piatek all’Hertha Berlino : Finisce dopo appena un anno l’avventura di Krzysztof Piatek al Milan. La società rossenera, infatti, come scrive Calciomercato.com, ha trovato l’accordo per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante ai tedeschi dell’Hertha Berlino. Il Milan ricaverà, dalla vendita del suo centravanti, una somma pari a 27 milioni di euro, otto in meno rispetto a quelli che aveva speso per comprarlo dal Genoa. L’avventura del ...

Il Milan ha venduto Piatek all’Hertha Berlino per 27 milioni - domani la firma : La rivoluzione Ibrahimovic è completa: il Milan ha venduto Piatek all’Hertha Berlino. Per Sky la trattativa è già chiusa, tanto che l’attaccante polacco è atteso già domani la capitale tedesca per sottoporsi alle visite mediche per poi firmare il contratto. Al Milan vanno 27 milioni di euro. Piatek dopo l’arrivo in rossonero di Ibrahimovic non aveva più trovato spazio tra i titolari se non in Coppa Italia. Ieri sera ...

Bundesliga - Wolfsburg-Hertha Berlino : probabili formazioni - pronostico e quote : Bundesliga, Wolfsburg-Hertha Berlino: probabili formazioni, pronostico e quote Wolfsburg-Hertha Berlino è uno dei match in programma nella 19esima giornata di Bundesliga. Calcio d’inizio previsto sabato 25 gennaio alle ore 15:30 alla Volkswagen Arena di Wolfsburg. Il Wolfsburg, che oggi si trova nono in classifica a 24 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Colonia per 3-1. Stagione altalenante fin ...

Incredibile Genoa - anche i tifosi dell’Hertha Berlino contestano Preziosi : Non è sicuramente un buon momento in casa Genoa, la classifica per il club rossoblu è pericolosa ed il rischio retrocessione è sempre più vivo. Nell’ultimo match pesante sconfitta davanti al pubblico amico contro la Roma, servirà una reazione nella seconda parte di stagione per evitare il baratro. Nel frattempo nelle ultime ore si è verificato un episodio veramente Incredibile, nel dettaglio continua la contestazione nei confronti ...

Bundesliga - Hertha Berlino-Bayern Monaco : probabili formazioni - pronostico e quote : Bundesliga, Hertha Berlino-Bayern Monaco: probabili formazioni, pronostico e quote Hertha Berlino-Bayern Monaco è una delle due partite in calendario oggi per la 18sima giornata di Bundesliga. Fischio d’inizio previsto alle 15:30 di domenica 19 gennaio presso l’Olympiastadion di Berlino. L’Hertha BSC al momento occupa la posizione 12 in classifica a 19 punti e proviene dal pareggio in casa contro il Borussia Mönchengladbach ...

Hertha Berlino-Bayern Monaco - Bundsliga : pronostici : Hertha Berlino-Bayern Monaco è una partita della diciottesima giornata di Bundesliga, la prima del girone di ritorno, e si gioca domenica alle 15.30: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta in tv e in streaming. Hertha BERLINO – BAYERN Monaco | domenica ore 15:30 Il Bayern Monaco ha deciso di confermare Hansi Flick come allenatore fino al termine della stagione, e finora non è corso ai ripari in sede di calciomercato per ...

Psg - c’è anche l’Hertha Berlino su Draxler : Psg, in Germania pensano a Julian Draxler. Il calciatore tedesco è finito nel mirino dell’Hertha Berlino Non trova molto spazio Julian Draxler nel Psg da quando sulla panchina c’è Tuchel. Proprio per questo il calciatore potrebbe tornare in patria. Come riporta Le Parisien infatti sul tedesco ci sarebbe l’Hertha Berlino che vorrebbe regalare un rinforzo di livello al tecnico Jurgen Klinsmann. Leggi su Calcionews24.com