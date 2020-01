“Guardatela”. Marco Carta la mostra per la prima volta: la foto sui social (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il 2019 doveva essere l’anno del grande ritorno sulle scene musicali e invece, proprio mentre usciva il suo nuovo album, Marco Carta ha fatto parlare di sé soprattutto per il furto di sei magliette dal valore complessivo di 1.200 euro. Un gesto che lo ha visto coinvolto insieme a un’amica, Fabiana Muscas, con cui stava facendo compere nel centro di Milano. Il fermo per furto aggravato – Il 31 maggio 2019 Marco Carta viene fermato insieme a un’amica con l’accusa di aver rubato sei magliette dal valore complessivo di 1.200 euro alla Rinascente di Milano. Come lo stesso artista ha spiegato a Live – Non è la d’Urso i due si trovavano alla Rinascente per fare shopping, ma al momento dell’uscita sono stati fermati dal suono dell’antitaccheggio. ( dopo la foto) Stando al racconto di Carta, entrambi sono stati perquisiti, ... caffeinamagazine

