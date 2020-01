Grey’s Anatomy 16X11: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di giovedì 30 gennaio 2020) Grey’s Anatomy 16X11 va in onda sulla ABC americana giovedì 30 gennaio 2020. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 16X11: trama e spoiler L’episodio Grey’s Anatomy 16X11 si intitola A Hard Pill to Swallow ispirato all’omonimo brano degli Blacklite District, che tradotto in italiano significa “una pillola difficile da ingoiare”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune anticipazioni. Richard scopre che Maggie ha lasciato il Grey Sloan ed è preoccupato su come lei stia affrontando la morte della sua paziente che era anche sua cugina. La Bailey torna a lavoro dopo aver preso una pausa e Koracick non rende il suo primo giorno semplice come lei avrebbe voluto. Nel frattempo Meredith pensa che potrebbe ... cubemagazine

