Greta Thunberg diventa brand Così rischia di screditare quel poco che ha prodotto

C'era da immaginarselo, prima o poi sarebbe accaduto. Greta Thunberg ha appena confermato su Instagram di aver chiesto che la denominazione "Fridays for Future" e il suo stesso nome siano protetti da un apposito marchio. E perché mai? La risposta è in un post in cui spiega che il suo nome e l'espressione Skolstrejk for klimatet ("sciopero per il clima", slogan che da sempre accompagna le proteste di Thunberg) vengono costantemente utilizzati da terzi "per scopi commerciali senza alcun consenso, con operazioni di marketing, di vendita di prodotti, con persone che raccolgono denaro in mio nome e in quello del movimento".

