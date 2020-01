Grande Fratello Vip 4, Elisa De Panicis parla di Andrea Denver:”Aspetto che esca dalla casa” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Andrea Denver ed Elisa De Panicis sono stati grandi protagonisti del Grande Fratello Vip 4. Nonostante lei sia uscita dalla casa più spiata d’Italia continua a far parlare di sé e del rapporto che unisce i due. Elisa e Andrea hanno rivelato dopo qualche puntata di aver avuto una frequentazione oltre oceano e sul web c’era chi si aspettava un possibile ritorno di fiamma. Le cose, però, sono andate diversamente con la modella che è stata eliminata dal gioco, non prima però di aver mandato in crisi con parole molto dure proprio il modello. Elisa ha usato parole molto dure contro Andrea che ,nonostante abbia sottolineato che continuerà a volerle bene, ha reagito con forza. Una volta terminata la puntata e sancita l’eliminazione della modella, Andrea Denver ha ripensato a quanto accaduto, scoppiando in lacrime e sfogandosi con gli amici di avventura. Il storia tra Elisa De ... kontrokultura

