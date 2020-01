Governo e Congresso. Per Zingaretti una sfida piena di insidie. L’Emilia rafforza il fronte dei sindaci. Al Nazareno non si sta mai sereni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mantenuto saldo il timone delL’Emilia Romagna e risultato il primo partito anche in Calabria, da domenica scorsa il Pd è tornato a raccogliere consensi nel Paese. Voti che consentono ai dem di guardare al futuro e gettarsi alle spalle l’incubo delle elezioni 2018. Dopo aver vinto la sfida con i renziani per la guida del Partito democratico e aver ammortizzato sia le scissioni di Azione di Carlo Calenda che di Italia Viva dello stesso Matteo Renzi, Nicola Zingaretti sembra dunque poter iniziare a raccogliere i frutti del suo lavoro e avere maggiore tranquillità al Nazareno. Ma potrebbe anche non essere così. Proprio la vittoria di Stefano Bonaccini potrebbe infatti ridare vigore al cosiddetto partito dei sindaci, che come esponenti ha anche Giuseppe Sala e Dario Nardella e che più volte è stato indicato come quello in grado di tentare una scalata al vertice del Pd. Senza contare che per ... lanotiziagiornale

Congresso Spd vota no uscita da Governo : 20.05 La maggioranza del Congresso dell'Spd, riunito a Berlino, ha bocciato la proposta di un'uscita immediata dall'esecutivo. Il partito resterà dunque nella coalizione di governo, guidato dalla Merkel, e aprirà un confronto con Cdu-Csu per rimodulare il programma di governo su alcuni temi, come l'aumento del salario minimo, la politica climatica, gli investimenti nei servizi pubblici.

MPenikas : LN Governo e Congresso. Per Zingaretti una sfida piena di insidie. L’Emilia rafforza il fronte dei sindaci. Al Naza… - PoliticaPerJedi : @CarpinetaPaolo Ma perché io, che ho deciso di non seguire Renzi, devo percepire questa vaghezza? Sul governo, sul… - Fil_1983 : @forza_italia @fp_sisto Fare un congresso no? Avanzare un alleanza con IV spingendoli ad abbandonare il governo no? -