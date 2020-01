Gorillaz, nuovo album: anticipazioni, titoli e quando esce (Di giovedì 30 gennaio 2020) Gorillaz, nuovo album: anticipazioni titoli e quando esce I Gorillaz hanno cominciato a lavorare su Song Machine. L’idea sarebbe quella di fare uscire nuove canzoni insieme a una serie a episodi. La band virtuale ha svelato il progetto tramite i propri canali social e YouTube. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO La band al lavoro su nuove canzoni Il 28 Gennaio, i Gorillaz hanno pubblicato sul loro account Instagram una clip animata della durata di poco più di venti secondi, durante la quale era ascoltabile una piccola frazione di Song Machine Theme Tune. Contestualmente, andando sulla loro pagina Spotify, si poteva leggere: Gorillaz Present Song Machine/Season One. Follow for the next episode. Ci si chiedeva cosa fosse, in realtà Song Machine: un nuovo album? Una nuova serie? I progetti dei Gorillaz: non solo musica I dubbi sono stati fugati il ... termometropolitico

