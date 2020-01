God of War 2 lontano ma non troppo, le mosse di Santa Monica (Di giovedì 30 gennaio 2020) La fame da God of War 2 c'è (e anche tanta), e questo è un dato di fatto innegabile. D'altronde, dopo la scorpacciata di delizie videoludiche offerte dal primo capitolo di questo nuovo corso del franchise, era impossibile non fosse così. E con una Santa Monica in stato di grazia come quella di quest'ultima uscita sugli scaffali si può dormire tra due guanciali. La consapevolezza che anche il prossimo episodio della saga sia un must imperdibile c'è ed è palpabile. Anche se di fatto, allo stato attuale, non si sa ancora nulla del gioco né di quale sarà la piega narrativa che gli eventi prenderanno. Un vero e proprio atto di fede quello dei fan, che affidano tutte le proprie speranze alle abili mani di quelli che possiamo definire senza troppi problemi sapienti artigiani videoludici. E la schiera di queste figure mitologiche si allarga sempre di più. Nuovi acquisti per Santa Monica, ... optimaitalia

