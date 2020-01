Gli ordini delle macchine utensili in rosso: cosa significa per l’economia italiana e globale (Di giovedì 30 gennaio 2020) Gli ordini di robot tra ottobre e dicembre cedono il 16%, quinto periodo consecutivo caratterizzato dal segno meno (18% il bilancio dell’intero 2019). La frenata riguarda sia il mercato domestico (-21,2%) che quello oltreconfine, giù del 13,8%. Gli ordini nazionali, se parametrati al passato recente, restano comunque su livelli assoluti elevati, quasi il doppio (l’indice è 172) rispetto al 2015. Mentre oltreconfine sono in calo. «La situazione è decisamente complessa – spiega al Sole 24 Ore di oggi il presidente dell’associazione di categoria Ucimu-Sistemi per produrre Massimo Carboniero – poiché vi sono differenti fattori che contribuiscono a rendere incerto lo scenario. Dalla generale instabilità economica e politica di numerose aree del mondo alla conclamata difficoltà della locomotiva tedesca che fatica a ripartire appesantita dal grande interrogativo rappresentato ... nextquotidiano

