Gli eventi della Overwatch League cancellati in Cina a causa del coronavirus (Di giovedì 30 gennaio 2020) Blizzard ha cancellato diversi eventi professionistici della Overwatch League in Cina a seguito dell'epidemia di coronavirus che ha causato la morte di quasi 200 persone finora.Blizzard ha dichiarato che sta annullando i tornei previsti per febbraio e marzo, aggiungendo che si aspetta di proseguire con i match rimanenti in Cina entro la fine dell'anno."Abbiamo deciso di annullare i tornei di febbraio e marzo in Cina al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei nostri giocatori, fan e staff", ha detto Blizzard. "Speriamo che i fan abbiano un anno lunare felice e restiamo incredibilmente entusiasti di giocare i match della Overwatch League in Cina più avanti in questa stagione".Leggi altro... eurogamer

