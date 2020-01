Gli anni più belli per Gabriele Muccino: «Quelli con un traguardo da raggiungere, raccontiamo una generazione di cambiamenti» | Video (Di giovedì 30 gennaio 2020) Gabriele Muccino è tornato e con Gli anni più belli, come ogni altro suo film, è destinato a dividere. Questo sicuramente è un Muccino molto intimo, quasi autobiografico sotto certi aspetti come ci ha confessato durante la presentazione del film a Roma. Gli anni più belli racconta quarant’anni di vita di quattro adolescenti che diventano uomini. Racconta le loro speranze, le loro delusioni, i loro successi e i loro fallimenti specchio dell’Italia e anche degli italiani dagli anni ’80 ad oggi. I protagonisti principali sono Paolo, Giulio e Riccardo il “Sopravvisù”, interpretati da dei fantastici Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino e Claudio Santamria. Il film è un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo scorrano ... giornalettismo

